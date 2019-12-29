Путин разрешил ввоз в Россию лекарств с наркотическими веществами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества.

«Законом устанавливается возможность ввоза в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов при наличии решения врачебной комиссии», — приводит ТАСС сопроводительные материалы к закону.

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Перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарств будет определяться профильным ведомством. Закон наделяет правительство РФ полномочиями по «установлению порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов и формы заключения комиссии экспертов о взаимозаменяемости либо о том, что лекарственный препарат не является взаимозаменяемым».

Прописаны правила определения взаимозаменяемости отдельных групп медикаментов (в том числе критерии, на основании которых комиссия экспертов дает заключение о взаимозаменяемости либо ее невозможности).

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2020 года, за исключением некоторых положений документа, которые вступят в силу с 1 января 2023 года.