Памятник маршалу Коневу осквернили в Праге

Неизвестные осквернили установленный на площади Интербригады в шестом районе чешской столицы памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, который ранее местные власти решили перенести из центра города.

На руку выполненной из бронзы статуи стоящего во весть рост полководца неизвестные вандалы повесили гирлянду из сарделек. К ней они прикрепили памятные ленты, снятые с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря текущего года по случаю 122-ой годовщины со дня рождения маршала.

У памятника дежурит полиция. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента и поиску хулиганов, сообщает ТАСС со ссылкой не местную полицию.

Между тем власти района Прага-6 разрешили в субботу проведение у памятника Коневу митинга в поддержку их решения о его переносе. До этого у монумента планируют собраться представители чешской общественности, требующие сохранения памятника полководцу, войска под командованием которого освободили город от нацистов 9 мая 1945 года.

#Оружие За что ИС-2 прозвали «гвардейской кувалдой» Сталина

Совет района Прага-6 принял 12 сентября постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал в честь освобождения Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, куда будет перемещен памятник советскому маршалу.

Свое возмущение решением о переносе памятника 13 сентября выразил МИД РФ. Местное население неоднократно демонстрировало свое недовольство решением властей о переносе монумента. Президент Чехии Милош Земан в сентябре высказывался за сохранение памятника Коневу в шестом столичном районе.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-ой годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.