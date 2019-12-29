Пассажирские поезда задержались на Восточно-Сибирской ЖД

Пассажирские поезда дальнего следования по технологическим причинам задержались на Восточно-Сибирской железной дороге, говорится на сайте Российских железных дорог (РЖД)

Задержки связаны с ведением ремонтных работ на станции Яблоновая (Читинский район Забайкальского края). «Поезда пропускали по одному пути. Было выбрано неудачное по времени "окно" для пропуска поездов, поэтому возникли задержки в графике движения», — сказали ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре

«По технологическим причинам на Восточно-Сибирской железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Время задержки в пути составляет от получаса до трех», — говорится в сообщении РЖД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ РЖД разместили на билетах обращение к пассажирам нижних полок

Ранее сайте РЖД появилась информация о задержке по технологическим причинам девяти поездов (№7 Владивосток — Новосибирск, №519 Чита — Иркутск, №99 Владивосток — Москва, №362 Иркутск — Наушки, №322 Иркутск — Забайкальск, №100 Москва — Владивосток, №88 Усть-Илимск — Иркутск, №58 Тайшет — Иркутск, №69 Чита — Москва).

Кроме того, от графика отклонились еще три поезда: №47 Владивосток — Омск, №1 Владивосток -— Москва и №305 Улан-Батор — Иркутск.