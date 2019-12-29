Зеленский заявил о новом шаге к примирению с Донбассом

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Киев готов в воскресенье провести в Донбассе обмен удерживаемых лиц. Об заявил президент Украины Владимир Зеленский. Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.
«Должен быть обмен пленными. Мы ждем этого», — приводит ТАСС слова Зеленского. При этом Зеленский не стал уточнять формулу обмена, сказав, что «должна быть полностью завершена верификация всех людей.
Как ожидается, в районе пункта въезда-выезда «Майорское» на линии соприкосновения в Донбассе в воскресенье утром пройдет обмен удерживаемых лиц.
По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.