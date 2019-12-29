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Зеленский заявил о новом шаге к примирению с Донбассом

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Киев готов в воскресенье провести в Донбассе обмен удерживаемых лиц. Об заявил президент Украины Владимир Зеленский. Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

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«Должен быть обмен пленными. Мы ждем этого», — приводит ТАСС слова Зеленского. При этом Зеленский не стал уточнять формулу обмена, сказав, что «должна быть полностью завершена верификация всех людей.

Как ожидается, в районе пункта въезда-выезда «Майорское» на линии соприкосновения в Донбассе в воскресенье утром пройдет обмен удерживаемых лиц.

По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.


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Woodnox

буду рад если он выиграет...тогда очень многое поменяется

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

Иркут 69

Величие. Есть такой сорт властолюбцев, кои ищут способ пролезть в сонм великих. Одни строят в свою честь...

жизнилюб

он бы лучше рассказал о достижениях в реальной жизни россиян,что сделано для их комфортной жизни

Бревно в глазу

Цитатасами эти 2 млрда заплатят"сами" - это россияне (вернее русские)?