Зеленский заявил о новом шаге к примирению с Донбассом

Киев готов в воскресенье провести в Донбассе обмен удерживаемых лиц. Об заявил президент Украины Владимир Зеленский. Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

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«Должен быть обмен пленными. Мы ждем этого», — приводит ТАСС слова Зеленского. При этом Зеленский не стал уточнять формулу обмена, сказав, что «должна быть полностью завершена верификация всех людей.

Как ожидается, в районе пункта въезда-выезда «Майорское» на линии соприкосновения в Донбассе в воскресенье утром пройдет обмен удерживаемых лиц.

По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.