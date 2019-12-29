Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Международный аэропорт города Алма-Аты, где потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал поминутную хронологию произошедшего.

«В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать четко и слаженно. У служб международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий. Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алма-атинского аэропорта», — приводит ТАСС сообщение аэропорта.

По данным воздушной гавани, регистрация на рейс началась в 05.35 по местному времени (02.35 мск), а закончилась в 06.35, в 07.03 было окончание посадки. Взлет произошел в 07.21, а уже в 07.22 борт пропал с радаров.

«07.24 — руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта. В нее входят следующие службы: служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, служба организации пассажирских перевозок, служба спецтранспорта, аэродромная служба, служба авиационной безопасности, служба грузовых перевозок, инженерно-авиационная служба», — сказано в сообщении.



<br>

«07.27 — аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 "К"; 07.35 — от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А"; 07:36 — на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В" и начинает эвакуацию пассажиров», — говорится в хронологии случившегося.

По сведениям аэропорта, в 07.38 на место прибыл полный состав СПАСОП и приступил к эвакуации пассажиров. В 07.39 запрошены дополнительные силы медицинских учреждений Алма-Аты, а в 07.42 аварийно-спасательная команда аэропорта находилась на месте происшествия уже в полном составе.

«08.10 — в терминал с места ЧП эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться», — отмечается в заявлении аэропорта. По его данным, всего в первые минуты после трагедии на место прибыли 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб воздушной гавани.