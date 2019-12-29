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Россияне разгромили канадцев на молодежном ЧМ по хоккею

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Федерация хоккея России

Хоккеисты сборной России разгромили канадцев в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) в Чехии.

Подопечные Валерия Брагина забросили шесть безответных шайб. Это самый крупный счет в истории выступлений сборных СССР/России на молодежных мировых первенствах в матчах против Канады.

В составе российской команды шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко. «Сухой» матч провел голкипер Амир Мифтахов, передает «Р-Спорт».

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Ранее сборная России ни разу не обыгрывала команду Канады на молодежных чемпионатах мира с крупным счетом, а молодежная сборная СССР самую крупную победу над канадцами одержала в 1989 году со счетом 7:2.

В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от Чехии со счетом 4:3. Следующую встречу российская команда проведет против сборной США 29 декабря.

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Обсуждение (1)
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Woodnox

буду рад если он выиграет...тогда очень многое поменяется

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

жизнилюб

он бы лучше рассказал о достижениях в реальной жизни россиян,что сделано для их комфортной жизни

Иркут 69

Величие. Есть такой сорт властолюбцев, кои ищут способ пролезть в сонм великих. Одни строят в свою честь...

Uynachalnica

В этом фанфарном хоре от Путина, Шойгу, Рогозина, Кадырова не хватает и местных губеров, типа Цивилева.