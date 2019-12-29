Россияне разгромили канадцев на молодежном ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной России разгромили канадцев в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) в Чехии.

Подопечные Валерия Брагина забросили шесть безответных шайб. Это самый крупный счет в истории выступлений сборных СССР/России на молодежных мировых первенствах в матчах против Канады.

В составе российской команды шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко. «Сухой» матч провел голкипер Амир Мифтахов, передает «Р-Спорт».

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Ранее сборная России ни разу не обыгрывала команду Канады на молодежных чемпионатах мира с крупным счетом, а молодежная сборная СССР самую крупную победу над канадцами одержала в 1989 году со счетом 7:2.

В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от Чехии со счетом 4:3. Следующую встречу российская команда проведет против сборной США 29 декабря.