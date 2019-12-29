Девушка погибла в искореженных «Жигулях» в Новосибирске

Водитель «Жигулей» в воскресенье на встречной полосе столкнулся с Hyundai Creta на Димитровском мосту в Новосибирске, в аварии погибла пассажир отечественной машины, сообщает УГИБДД по городу.

Авария произошла в 09.35 по новосибирскому времени (05.35 мск) в воскресенье. 24-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» ехал по Димитровскому мосту со стороны улицы Станционной в сторону улицы Фабричной, на правый берег.

Фото: © УГИБДД по Новосибирской области

Он не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. Затем столкнулся с автомобилем Hyundai Creta, за рулем которого был 60-летний водитель.

«В результате ДТП пассажирка "ВАЗа" 22-летняя получила травмы несовместимые с жизнью на месте», — говорится в сообщении.