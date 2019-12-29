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Девушка погибла в искореженных «Жигулях» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель «Жигулей» в воскресенье на встречной полосе столкнулся с Hyundai Creta на Димитровском мосту в Новосибирске, в аварии погибла пассажир отечественной машины, сообщает УГИБДД по городу.

Авария произошла в 09.35 по новосибирскому времени (05.35 мск) в воскресенье. 24-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» ехал по Димитровскому мосту со стороны улицы Станционной в сторону улицы Фабричной, на правый берег.

Фото: © УГИБДД по Новосибирской области

Он не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. Затем столкнулся с автомобилем Hyundai Creta, за рулем которого был 60-летний водитель.

«В результате ДТП пассажирка "ВАЗа" 22-летняя получила травмы несовместимые с жизнью на месте», — говорится в сообщении.

Новосибирск #ДТП
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Woodnox

буду рад если он выиграет...тогда очень многое поменяется

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

жизнилюб

он бы лучше рассказал о достижениях в реальной жизни россиян,что сделано для их комфортной жизни

Иркут 69

Величие. Есть такой сорт властолюбцев, кои ищут способ пролезть в сонм великих. Одни строят в свою честь...

Uynachalnica

В этом фанфарном хоре от Путина, Шойгу, Рогозина, Кадырова не хватает и местных губеров, типа Цивилева.