Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января вырастет до 12130 рублей.

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Увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат. В частности, размер МРОТ влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности и по уходу за ребенком, приводит ТАСС слова вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой,

Она отметила, что в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного, так как на изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях.