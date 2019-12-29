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Путин подписал закон о повышении МРОТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января вырастет до 12130 рублей.

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Увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат. В частности, размер МРОТ влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности и по уходу за ребенком, приводит ТАСС слова вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой,

Она отметила, что в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного, так как на изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях.

Тема: Личные финансы
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Woodnox

буду рад если он выиграет...тогда очень многое поменяется

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

жизнилюб

он бы лучше рассказал о достижениях в реальной жизни россиян,что сделано для их комфортной жизни

Иркут 69

Величие. Есть такой сорт властолюбцев, кои ищут способ пролезть в сонм великих. Одни строят в свою честь...

Uynachalnica

В этом фанфарном хоре от Путина, Шойгу, Рогозина, Кадырова не хватает и местных губеров, типа Цивилева.