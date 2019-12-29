Фильм дня: «Области тьмы»

Фильм с Брэдли Купером «Область тьмы» вызывает достаточно противоречивые ощущения, которые можно сравнить с гневом из-за несправедливости, но в это же время он дает прекрасный толчок к работе над собой.

В центре сюжета писатель-неудачник Эдди Морра. Он задерживает книгу для издательства, сидит без денег и любимой девушки, которая ушла от него. Случайно он встречает старого приятеля, который предлагает ему попробовать новое чудо фармакологии — таблетку NZT. Долго сомневаясь, Эдди решает, что хуже все равно не будет, и принимает «пилюлю». Уже через 30 секунд герой чувствует, что его мозг начинает работать на 100%.

Завязка сразу же наталкивает зрителя на справедливый вопрос — какой побочный эффект у этой штуки? И тут Брэдли Купер, исполняющий главную роль, прекрасно передает всю темную сторону волшебного средства. Это не только зависимость, но и адские страдания и «ломки».

Но фильм режиссера Нила Бёргера не совсем про наркомана. Для одних это история о том, как обладая возможностью быть умнее всех, не потерять контроль над собой. Для других — возможность поверить в себя, что и без допинга можно много добиться, если есть цель. Так как это сделала подружка Эдди. Приняв вынужденно одну таблетку, она сразу поняла, что зависимость от чужой силы ей не подходит.

Фильм безусловно стоит посмотреть, поскольку история сама по себе очень динамична, а финал небанальный. Кого-то конец истории может взбесить или расстроить, но за весь фильм герой Купера настолько очаровывает, что его персонажа хочется при любых обстоятельствах простить.

Фильм вышел на экраны в 2011 году, кроме Купера главные роли в картине исполнили Роберт Де Ниро и Эбби Кортниш. Рейтинг «Области тьмы» IMDb: 7.40.