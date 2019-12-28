Пенсионерки запустили заброшенный водочный завод

Пенсионерки в городе Верхнеуральск Челябинской области тайно запустили конвейер на законсервированном водочном заводе и произвели партию алкоголя, которая оценивается в несколько миллионов рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Алкоголь в Верхнеуральске производили с 2001 по 2016 годы, но после прекращения работы оборудование оставили в помещениях в законсервированном состоянии. Три женщины использовали оборудование для производства немаркированной водки.



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За пять месяцев пенсионерки произвели на заводе более 40 тысяч бутылок общей стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей. Также они причинили ущерб правообладателям на 540 тысяч рублей. После этого предприимчивых женщин задержали, дело скоро передадут в суд.

Пенсионерок обвиняют по статье УК «Производство и хранение, а также покушение на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Также им вменяется статьям УК «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное использование чужого товарного знака».