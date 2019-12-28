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Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Luu / CC BY-SA 4.0

Российская фигуристка Анна Щербакова с рекордным результатом выиграла чемпионат России, который проходит в Красноярске.

По итогам двух прокатов 15-летняя фигуристка набрала 261,87 балла — 79,93 за короткую программу и 181,94 за произвольную. Второе место заняла лидировавшая после короткой программы Алена Косторная — 259,83 балла.

Щербакова превзошла мировые рекорды по набранным баллам за произвольную программу и сумму двух прокатов в женском одиночном катании. Однако чемпионат России не проводится под эгидой Международного союза конькобежцев, поэтому новый рекорд неофициальный.

Бронзу завоевала Александра Трусова, которая дважды упала в произвольной программе — у нее оказалось 226,34 балла в итоге. В шаге от пьедестала остановилась Елизавета Туктамышева с результатом 204,63 балла.

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DYNAMO7294

Россияне ждут от него, " я устал, я ухожу"

Лама сибирь

ты прав )) потом отмывать экран телевизора от плевков.

Partizan1996

Букмекеры это зло, деньги только проигрываю них, пусть закрывают. Никогда не играйте на ставках

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

anbel13

А если не при чём, то зачем он нам?