Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова с рекордным результатом выиграла чемпионат России, который проходит в Красноярске.

По итогам двух прокатов 15-летняя фигуристка набрала 261,87 балла — 79,93 за короткую программу и 181,94 за произвольную. Второе место заняла лидировавшая после короткой программы Алена Косторная — 259,83 балла.



Щербакова превзошла мировые рекорды по набранным баллам за произвольную программу и сумму двух прокатов в женском одиночном катании. Однако чемпионат России не проводится под эгидой Международного союза конькобежцев, поэтому новый рекорд неофициальный.

Бронзу завоевала Александра Трусова, которая дважды упала в произвольной программе — у нее оказалось 226,34 балла в итоге. В шаге от пьедестала остановилась Елизавета Туктамышева с результатом 204,63 балла.