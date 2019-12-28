НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам повысили минимальную зарплату

Источник:
Sibnet.ru
312 6
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года — МРОТ вырастет на 850 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января МРОТ составит 12 тысяч 130 рублей в месяц и будет равен прожиточному минимуму за второй квартал этого года. Рост минимального размера оплаты труда должен составить 7,5% — это почти в два раза больше прогнозируемой инфляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакие выплаты положены за ребенка?

С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных регионах до 2,55 тысячи рублей на Чукотке, где установлены самые большие коэффициенты.

МРОТ влияет на размер больничных, пособий по безработице и уходу за ребенком до полутора лет, поэтому данные выплаты также вырастут. Власти ранее заявляли, что увеличение пособий поспособствует снижению социального неравенства.

Еще по теме
Банкоматы Сбербанка получили функцию возврата забытых денег
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
Букмекеры предупредили о риске закрытия всех контор в России
Аванс или кредит: как разобраться в счетах Ростелекома
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянам повысили минимальную зарплату
•
Путин вернул аэропортам курилки
•
Банкоматы Сбербанка получили функцию возврата забытых денег
•
Пенсионерки запустили заброшенный водочный завод
Подробности
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
•
Первые и лучшие: кто навсегда остался в 2019 году
Как это работает
•
Ритуалы и подарки: как устроить магический Новый год
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Сибирь 28.12.2019 23:21
Мутко заявил о решении жилищных проблем в Тулуне
Сибирь 28.12.2019 16:47
Сельчанин соврал полиции о похищении девушек и взрывчатке в доме
Сибирь 28.12.2019 15:33
Пациенты-преступники дважды сбежали из психбольницы
Сибирь 28.12.2019 14:17
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
12455
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
5922
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
5012
Село с жителями выставили на продажу в Красноярском крае
4827
Обсуждение (6)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянам повысили минимальную зарплату
•
Путин вернул аэропортам курилки
•
Банкоматы Сбербанка получили функцию возврата забытых денег
•
Пенсионерки запустили заброшенный водочный завод
Подробности
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
•
Первые и лучшие: кто навсегда остался в 2019 году
Сибирь
•
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию
•
Мутко заявил о решении жилищных проблем в Тулуне
•
Сельчанин соврал полиции о похищении девушек и взрывчатке в доме
•
Пациенты-преступники дважды сбежали из психбольницы
•
МЧС назвала места запуска фейерверков в Новосибирске
•
Ученые СФУ придумали аэродинамические турбазы для Арктики
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин назвал свою главную цель
51
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
41
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
38
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Жириновский предложил возродить в России помещиков
31
Топ комментариев

DYNAMO7294

Россияне ждут от него, " я устал, я ухожу"

Лама сибирь

ты прав )) потом отмывать экран телевизора от плевков.

Partizan1996

Букмекеры это зло, деньги только проигрываю них, пусть закрывают. Никогда не играйте на ставках

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

anbel13

А если не при чём, то зачем он нам?