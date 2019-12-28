Россиянам повысили минимальную зарплату

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года — МРОТ вырастет на 850 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января МРОТ составит 12 тысяч 130 рублей в месяц и будет равен прожиточному минимуму за второй квартал этого года. Рост минимального размера оплаты труда должен составить 7,5% — это почти в два раза больше прогнозируемой инфляции.



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С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных регионах до 2,55 тысячи рублей на Чукотке, где установлены самые большие коэффициенты.

МРОТ влияет на размер больничных, пособий по безработице и уходу за ребенком до полутора лет, поэтому данные выплаты также вырастут. Власти ранее заявляли, что увеличение пособий поспособствует снижению социального неравенства.