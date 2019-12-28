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Путин вернул аэропортам курилки

Источник:
Sibnet.ru
268 7
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает оборудовать изолированные помещения в аэропортах, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После вступления документа в силу будет разрешено «курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции». Таким образом, будет снят запрет на курение в зданиях аэропортов, который действовал порядка шести лет.

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Курилки могут быть организованы в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом.

Ранее Минздрав предложил установить ограничение на количество курилок в аэропортах. Ведомство предлагало размещать в стерильной зоне аэропорта не более двух курительных комнат, а также делать их стены непрозрачными.

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DYNAMO7294

Россияне ждут от него, " я устал, я ухожу"

Лама сибирь

ты прав )) потом отмывать экран телевизора от плевков.

Partizan1996

Букмекеры это зло, деньги только проигрываю них, пусть закрывают. Никогда не играйте на ставках

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

anbel13

А если не при чём, то зачем он нам?