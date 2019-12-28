Путин вернул аэропортам курилки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает оборудовать изолированные помещения в аэропортах, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
После вступления документа в силу будет разрешено «курение
табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы
системами вентиляции». Таким образом, будет снят запрет на курение в зданиях
аэропортов, который действовал порядка шести лет.
Курилки могут быть организованы в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом.
Ранее Минздрав предложил установить ограничение на количество курилок в аэропортах. Ведомство предлагало размещать в стерильной зоне аэропорта не более двух курительных комнат, а также делать их стены непрозрачными.