Фильм «Вторжение»: что ждать от Бондарчука?

Сюжет фильма разворачивается спустя три года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба.

В фильме остался прежний актерский состав: Ирина Старшенбаум в роли Юлии Лебедевой, Александр Петров в роли бывшего парня Юли, Риналь Мухаметов (пришелец Хэкон), а также Олег Меньшиков и Сергей Гармаш. В новом фильме добавится еще один ключевой персонаж в исполнении актера Юрия Борисова.

Судя по трейлеру, многие герои изменятся. Например, герой Петрова станет спокойнее и безразличнее. Если в «Притяжении» он эмоционально лез на рожон и пытался организовать «войну» против пришельцев, то теперь он будет бороться за спасение дорогих ему людей. А отцу главной героини придется подружиться с Хэконом, чтобы спасти жизнь дочери.

Что ждать?

Предпоказ «Вторжения» уже прошел для узкого круга зрителей. Судя по отзывам, сиквел «Притяжения» обещает быть более ярким, спецэффекты — более устрашающими, а сюжет — еще более сложным.

Впрочем, кинокритики посчитали ленту не очень удачной. «"Вторжение" сходу глушит децибелами, уши сами в трубочку заворачиваются, изображение настолько перегружено спецэффектами и компьютерной графикой, что перестаешь понимать, где это, что это и зачем», — написала киновед Ольга Галицкая в Facebook.

Бондарчука никакая критика не смущает, он уверен, что снял отличный фильм. По его мнению, «Вторжение» — вовсе не продолжение «Притяжения», а совершенно новая история. «"Притяжение" было маленьким фильмом о любви, а "Вторжение" — это уже блокбастер человеческих судеб», — сказал Бондарчук Tricolortvmag.