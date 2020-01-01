Фильм «Вторжение»: что ждать от Бондарчука?

Сюжет фильма разворачивается спустя три года после падения
инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля после
контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в
засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные
способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она
несет угрозу вселенского масштаба.
В фильме остался прежний актерский состав: Ирина Старшенбаум
в роли Юлии Лебедевой, Александр Петров в роли бывшего парня Юли, Риналь
Мухаметов (пришелец Хэкон), а также Олег Меньшиков и Сергей Гармаш. В новом
фильме добавится еще один ключевой персонаж в исполнении актера Юрия Борисова.
Судя по трейлеру, многие герои изменятся. Например, герой
Петрова станет спокойнее и безразличнее. Если в «Притяжении» он эмоционально
лез на рожон и пытался организовать «войну» против пришельцев, то теперь он
будет бороться за спасение дорогих ему людей. А отцу главной героини придется
подружиться с Хэконом, чтобы спасти жизнь дочери.
Что ждать?
Предпоказ «Вторжения» уже прошел для узкого круга зрителей. Судя по отзывам, сиквел «Притяжения» обещает быть более ярким, спецэффекты — более устрашающими, а сюжет — еще более сложным.
Впрочем, кинокритики посчитали ленту не очень удачной. «"Вторжение"
сходу глушит децибелами, уши сами в трубочку заворачиваются, изображение
настолько перегружено спецэффектами и компьютерной графикой, что перестаешь
понимать, где это, что это и зачем», — написала киновед Ольга Галицкая в Facebook.
Бондарчука никакая критика не смущает, он уверен, что снял отличный фильм. По его мнению, «Вторжение» — вовсе не продолжение «Притяжения», а совершенно новая история. «"Притяжение" было маленьким фильмом о любви, а "Вторжение" — это уже блокбастер человеческих судеб», — сказал Бондарчук Tricolortvmag.