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МВД назвала версии крушения самолета в аэропорту Алма-Аты

Источник:
РИА Новости
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Фото: © кадр из видео

Следствие рассматривает среди версий катастрофы самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса.

«Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожарно-техническая и транспортно-трассологическая», — уточнили РИА Новости в МВД Казахстана.

Накануне утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту было 98 человек, в том числе пять членов экипажа.

Жертвами крушения стали 12 человек, еще примерно полсотни пострадали. По данным МВД, в больницах остаются 47 пострадавших, в том числе девять детей.

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность Bek Air приостановлены. МВД начало досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Двадцать восьмое декабря объявлено в Казахстане днем траура.

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