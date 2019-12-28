Житель Омской области соврал о похищении девушек и минировании дома

Житель Омской области позвонил в полицию и заявил, что похитил двух девушек и держит их в заминированном доме. Это оказалось ложью, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В середине июля в диспетчерскую службу Колосовской пожарной части позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что у себя дома он удерживает двух девушек, а вход в свое жилище он заминировал. По тревоге был поднят личный состав полиции и МЧС.

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По номеру телефона полицейские установили личность и местонахождение звонившего. Им оказался неработающий местный житель, 1988 года рождения. На месте проведены необходимые мероприятия по обеспечению безопасности граждан.

После проведения тщательной проверки вся информация, озвученная звонившим, не нашла своего подтверждения. В отношении сельчанина дознавателем отдела МВД России по Колосовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Свою вину в совершении преступления подозреваемый признал полностью. Противоправные действия объяснил тем, что после употребления спиртных напитков заскучал и решил развлечься. Колосовским районным судом, рассмотревшим уголовное дело по существу, сельчанину назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы.