Авиакомпании оказались не готовы к самолету «Байкал»

Самолет ТВС-2ДТС «Байкал», разработанный в новосибирском СибНИА имени Чаплыгина, пока не будут запускать в серийное производство. У отечественных авиакомпаний нет опыта в эксплуатации цельнокомпозитных воздушных судов, сообщил Sibnet.ru директор СибНИА Владимир Барсук.

«Мы столкнулись с мнением большинства эксплуатантов, что самолет «Байкал» из-за композитной конструкции требует ангарного хранения и будет совершенно непригоден в условиях Севера. Но при этом опыта эксплуатации таких самолетов у этих компаний нет… (Они) не готовы к тому, чтобы понимать, как эксплуатировать цельнокомпозитный самолет», — рассказал в интервью Sibnet.ru Барсук.

Одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал» разработан Сибирским НИИ авиации. Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Но потом Минпромторг заявил, что «Байкал» — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий, и заключил контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», зарегистрированной в Улан-Удэ, на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2.

Планы на производство композитного самолета, созданного СибНИА, пересмотрели на более дешевый вариант — алюминиевый сплав.