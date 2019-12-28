Пациенты-преступники в Забайкалье дважды сбежали из психбольницы

Два пациента психбольницы в Забайкалье, один из которых осужден за убийство, дважды сбегали из медицинского учреждения, в котором не было надлежащей охраны, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

В прокуратуру Черновского района Читы в ноябре поступила информация о повторном побеге двух мужчин, находящихся на принудительном лечении в Краевой клинической психиатрической больнице имени Кандинского. Первый из них обвинялся в убийстве, второй в воровстве, пишет «Чита.ру» со ссылкой на представителя прокуратуры.

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В ходе прокурорской проверки выяснилось, что сотрудники медучреждения не нанимали специализированную охрану, а надеялись на собственные силы.

После представления прокуратуры, руководство учреждение наказало ответственных за охрану лиц, уволило сотрудников, не уследивших за больными, а также стало думать, где взять средства на специализированную охрану.

В связи со случившимся, надзорный орган также организовал проверку, в ходе которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в отношении регионального Минздрава.