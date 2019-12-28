МЧС назвала места запуска фейерверков в Новосибирске

Фейерверки в Новосибирске запустят на трех официальных площадках — на набережной Оби возле двух ТЦ — Академгородка и «Маяк», сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели проверили официальные площадки запуска фейерверков в новый год. В Новосибирске их три: набережная Оби, ТЦ Академгородка на улице Ильича,6 и ТЦ «Маяк» на улице Русская, 1.

«Спасатели напоминают о том, что площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты могут залететь на балкон или в квартиры, пробивая оконные стекла. Все это приводит к пожарам. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей», — говорится в сообщении.

При поджоге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над ними. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. Если фейерверк не запустился, не нужно сразу идти проверять его неисправность, так как бракованный салют может запускаться с задержкой. Рекомендуется подождать десять минут, чтобы убедиться в том, что пиротехническое изделие не тлеет.