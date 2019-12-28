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Новосибирские физики открыли новую частицу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые впервые наблюдали в эксперименте рождение редкой псевдовекторной частицы на новосибирском коллайдере, каждая новая частица приближает физиков к разгадке возникновения Вселенной и понимания физических процессов в ней, сообщает пресс-служба Института ядерной физики СО РАН. 

«Адроны рождаются в векторном состоянии с квантовыми числами фотона. Однако возможна реакция, когда переход к кваркам происходит не через один виртуальный фотон, а через два. В этом случае может рождаться частица с другими квантовыми числами, например, псевдовекторная или тензорная. Наблюдаемый нами процесс прямого рождения псевдовекторной частицы f1(1285), как раз этот случай, — рассказал заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Владимир Дружинин.

По его словам, но эти реакции подавлены в 10 тысяч раз и наблюдать их очень непросто. До сих пор на встречных электрон-позитронных пучках наблюдалось прямое рождение только векторных частиц.

«Благодаря высокой светимости (новосибирского) коллайдера ВЭПП-2000 в эксперименте с детектором СНД мы смогли выйти на уровень чувствительности достаточный, чтобы увидеть процесс рождения резонанса f1(1285)», — сказал ученый.

Мезон f1(1285) — возбужденное состояние «атома», состоящего из легких (u или d) кварка и антикварка. Его свойства неплохо исследованы экспериментально. Основываясь на экспериментальных данных теоретики ИЯФ построили модель взаимодействия f1(1285)-мезона с фотонами и предсказали вероятность его распада на пару электрон-позитрон. Предсказание и измерение, выполненные в ИЯФ СО РАН, находятся в хорошем согласии.

Одним из направлений поиска физики за рамками Стандартной модели (Новой физики) является измерение аномального магнитного момента мюона и его сравнение с теоретическими расчетами. Величина этого параметра складывается из суммы электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий.

Вклад первых двух с высокой точностью рассчитывается теоретически, а большую часть вклада сильных можно узнать из экспериментальных данных по электрон-позитронной аннигиляции в адроны. Измерение сечения этого процесса — одна из основных задач, которые решают физики ИЯФ на коллайдере ВЭПП-2000. 

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pilot995

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Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

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serh152

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