Пассажирский микроавтобус в Омске врезался в КамАЗ

Сотрудники Госавтоинспекции в Омске устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, который врезался в КамАЗ. Семь человек пострадали, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В субботу около 7.40 по местному времени (04.40 мск) в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП на улице Ленинградская площадь. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

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По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса, двигаясь по Ленинградскому мосту, допустил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ. За медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса.

В пятницу при столкновении грузовика и микроавтобуса на трассе в Иркутской области погиб гражданин Германии, находившийся в пассажирском транспорте. По словам водителя большегруза, 56-летнего жителя города Челябинска, у его автомобиля отказали тормоза.