Обнаружено кладбище желтых «Запорожцев»

Кладбище «Запорожцев», которые работали в такси, обнаружили в Энергодаре, городе на северо-западе Украины, фотографии размещены в группе Facebook «Украинские автомобили».

На свалке находятся около 20 автомобилей ЗАЗ-1103 «Славута», они все окрашены в желтый цвет с шашечками и номером телефона. Должно быть они служили в такси, но затем были списаны и заброшены.

ЗАЗ «Славута» выпускался с 1999 по 2011 годы, это пятидверный лифтбек. Модель комплектовали карбюраторным 1,2-литровым двигателем; позже появился такой же мотор, но объемом 1,3 литра, а затем стала доступна версия с инжекторной установкой. Всего на Запорожском заводе было произведено примерно 140 тысяч машин данной модели.