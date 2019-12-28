«Партизаны» на джипах выйдут на охрану лесов Бурятии

Участники джип-клуба экстремалов «Партизан 4х4» в Бурятии получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды. Шестнадцать мужчин и женщин будут охранять тайгу от черных лесорубов, сообщила пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Все участники клуба добровольно вызвались помогать лесникам. Они часто ездят по районам Бурятии и имеют высокопроходимые автомобили, оборудованные системой «ГЛОНАСС» и рацией.

Сейчас в республике существует более 1 тысячи общественных инспекторов по охране окружающей среды. Они выявляют незаконные рубки, несанкционированные свалки и другие нарушения лесного законодательства. Также они участвуют в мероприятиях по воспроизводству лесов и агитационной работе в районах Бурятии.

Стать общественным инспектором просто — нужно подать заявление в РАЛХ, к заявлению приложить две фотографии, копию паспорта, диплома или аттестата. Но желающего вступить в ряды добровольцев проверяют на наличие административной ответственности за нарушение требований лесного законодательства.