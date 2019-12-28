НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Рогозин рассказал о ракете для полетов к Луне

Источник:
РИА Новости
177 4
Фото: © SpaceX
Проект российской ракеты для полетов к Луне получил значительное число замечаний, но они будут устранены в ходе технического проектирования, которое начнется в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Мы приняли решение поддержать эскизный проект (сверхтяжелой ракеты). Есть замечания, их много, они были высказаны при обсуждении на расширенном заседании научно-технического совета, но они все будут учтены при работе над техническим проектом, к которому мы приступаем в начале следующего года», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

«Роскосмос» проектирует сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон». Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне — 27 тонн. Вторая — более мощная — 140 тонн и 33 тонны соответственно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«ДТП» на орбите: как ближний космос становится помойкой

Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля «Орел» массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент России Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.



Еще по теме
Создание космонавтов-киборгов решит проблему с полетом на Марс
Российские ученые усомнились в существовании «темной энергии»
Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске
Отшельница Лыкова отказалась уезжать перед запуском ракеты «Протон-М»
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина включили в список знаковых фигур десятилетия
•
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
•
Минобороны заявило о подготовке информационной атаки на армию
•
УАЗ задумал превратить «буханку» в дом на колесах
Подробности
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
•
Первые и лучшие: кто навсегда остался в 2019 году
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Как это работает
•
Топ счастливчиков Зодиака: кто разбогатеет в 2020 году
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Крысиные табу: как нельзя встречать Новый год
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пациенты-преступники дважды сбежали из психбольницы
Сибирь 28.12.2019 14:17
МЧС назвала места запуска фейерверков в Новосибирске
Сибирь 28.12.2019 13:44
Ученые СФУ придумали аэродинамические турбазы для Арктики
Сибирь 28.12.2019 13:34
Новосибирские физики открыли новую частицу
Сибирь 28.12.2019 12:13
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
11256
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
4761
Село с жителями выставили на продажу в Красноярском крае
4627
Модернизацию Lada 4x4 показали на видео
4394
Обсуждение (4)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина включили в список знаковых фигур десятилетия
•
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
•
Минобороны заявило о подготовке информационной атаки на армию
•
УАЗ задумал превратить «буханку» в дом на колесах
Подробности
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
•
Первые и лучшие: кто навсегда остался в 2019 году
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
Сибирь
•
Пациенты-преступники дважды сбежали из психбольницы
•
МЧС назвала места запуска фейерверков в Новосибирске
•
Ученые СФУ придумали аэродинамические турбазы для Арктики
•
Новосибирские физики открыли новую частицу
•
Зверев оспорит в Европейском суде штраф за пикет в защиту Байкала
•
Пассажирский микроавтобус в Омске врезался в КамАЗ
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
77
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Путин назвал свою главную цель
51
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
41
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Топ комментариев

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе

sergei2805

не хочу эту рожу больше видеть. праздник себе портить

aleks.flow

видимо сказывается "положительный" эффект от деятельности нынешних реформ или опять санкции запада во...