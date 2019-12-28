Рогозин рассказал о ракете для полетов к Луне





«Мы приняли решение поддержать эскизный проект (сверхтяжелой ракеты). Есть замечания, их много, они были высказаны при обсуждении на расширенном заседании научно-технического совета, но они все будут учтены при работе над техническим проектом, к которому мы приступаем в начале следующего года», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «ДТП» на орбите: как ближний космос становится помойкой «Роскосмос» проектирует сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон». Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне — 27 тонн. Вторая — более мощная — 140 тонн и 33 тонны соответственно.





Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля «Орел» массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.





Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент России Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.









Проект российской ракеты для полетов к Луне получил значительное число замечаний, но они будут устранены в ходе технического проектирования, которое начнется в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.