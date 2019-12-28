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Microsoft выпустит особую версию Windows 10

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: © Sibnet.ru

Подписка на новую, специальную версию Windows 10 появится в новом пакете Microsoft 365. В новом пакете появится, видимо, и опция отключения рекламы.

Microsoft собирается запустить новый тип подписки на офисный пакет программ, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на немецкое издание Windows United. В подписку Microsoft 365, кроме уже доступных программ пакета Office, войдет Windows 10.

Эксперты подчеркивают, что обладатель подписки получит особую, расширенную версию операционной системы. Какие возможности и дополнительные программы будут в нее включены, не сообщается. Релиз обновленной подписки должен произойти летом 2020 года.

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Инсайдеры предположили, что в новом пакете Microsoft 365 появится опция отключения рекламы. На данный момент рекламные блоки отображаются для всех обладателей стандартной лицензии ОС.

В Microsoft 365 входят популярные офисные программы, также обладателям подписки доступен один терабайт памяти в облачном хранилище OneDrive. Лицензия на операционную систему Windows приобретается отдельно.



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Топ комментариев

pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

aleks.flow

видимо сказывается "положительный" эффект от деятельности нынешних реформ или опять санкции запада во...

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе