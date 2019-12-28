Microsoft выпустит особую версию Windows 10

Подписка на новую, специальную версию Windows 10 появится в новом пакете Microsoft 365. В новом пакете появится, видимо, и опция отключения рекламы.

Microsoft собирается запустить новый тип подписки на офисный пакет программ, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на немецкое издание Windows United. В подписку Microsoft 365, кроме уже доступных программ пакета Office, войдет Windows 10.

Эксперты подчеркивают, что обладатель подписки получит особую, расширенную версию операционной системы. Какие возможности и дополнительные программы будут в нее включены, не сообщается. Релиз обновленной подписки должен произойти летом 2020 года.

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Инсайдеры предположили, что в новом пакете Microsoft 365 появится опция отключения рекламы. На данный момент рекламные блоки отображаются для всех обладателей стандартной лицензии ОС.

В Microsoft 365 входят популярные офисные программы, также обладателям подписки доступен один терабайт памяти в облачном хранилище OneDrive. Лицензия на операционную систему Windows приобретается отдельно.



