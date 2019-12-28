Определились финалисты восьмого «Голоса»

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Наставники шоу «Голос» и зрители выбрали финалистов проекта,
которые поборются за звание лучшего музыканта.
Финалистами проекта стали Арсен Мукенди (команда Валерия Сюткина),
Ив Набиев( команда Полины Гагариной), Антон Токарев (команда Сергея Шнурова) и
Аскер Бербеков (команда Константина Меладзе).
По правилам конкурса сильнейших музыкантов отбирали и
наставники, и зрители. Наставники распределяли между двумя конкурентами голоса
в соотношении 40 и 60 %, затем к этой сумме прибавляли зрительские голоса.
Финал музыкального шоу «Голос» пройдет в прямом эфире Первого
канала 1 января 2020 года. Победителя определят с помощью смс-голосования.