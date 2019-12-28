Определились финалисты восьмого «Голоса»

Наставники шоу «Голос» и зрители выбрали финалистов проекта, которые поборются за звание лучшего музыканта.

Финалистами проекта стали Арсен Мукенди (команда Валерия Сюткина), Ив Набиев( команда Полины Гагариной), Антон Токарев (команда Сергея Шнурова) и Аскер Бербеков (команда Константина Меладзе).

По правилам конкурса сильнейших музыкантов отбирали и наставники, и зрители. Наставники распределяли между двумя конкурентами голоса в соотношении 40 и 60 %, затем к этой сумме прибавляли зрительские голоса.

Финал музыкального шоу «Голос» пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января 2020 года. Победителя определят с помощью смс-голосования.