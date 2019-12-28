Елку из машин собрали в Красноярске

Автомобилисты из Красноярска составили из машин новогоднюю елку, в флешмобе приняло участие 89 машин, сообщили организаторы в соцсетях.

Автомобилисты выстроили из своих машин новогоднюю елку. Участие в акции приняло 89 машин разных цветов: серебристого, черного, белого и красного. Авторы акции сняли результат своего труда с квадрокоптера. Похожую елку, только из 63 машин, раньше сделали автомобилисты из Кемерова.

В видеоролике видно, что во время флешмоба один из участников сделал предложение своей девушке, и она согласилась выйти за него замуж.



