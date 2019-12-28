Минобороны заявило о подготовке информационной атаки на армию

Иностранные спецслужбы готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

«Отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов. При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней», — сказал Цаликов в интервью «Красной звезде».

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Генерал подчеркнул, что информационная атака будет направлена на подрыв уверенности российского общества в боеготовности и боеспособности армии, для дискредитации работы по укреплению вооруженных сил.

«Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие» — отметил Цаликов.

По его словам, заказчики этой кампании будут использовать против Минобороны «грязные методы информационной борьбы», на что военное ведомство собирается ответить «честной и открытой работой». Российских журналистов Цаликов призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой информационной атаки.







