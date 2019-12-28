Колесо КамАЗа вызвало ДТП с пятью машинами под Томском

Оторвавшееся колесо от КамАЗа врезалось в два автомобиля, у одного из них отпал двигатель, что привело к столкновению еще двух машин, сообщает УМВД по Томской области.

В пятницу около 18.05 по местному времени в районе 89 километра автомобильной дороги - Р -255 «Сибирь» Томской области, произошло столкновение пяти автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля КамАЗ с прицепом ехал из Томска в Новосибирск. На трассе у КамАЗа отсоединилось заднее левое колесо. Оно врезалось в автомобиль Hyundai IX 35, под управлением женщины, которая ехала из Новосибирска в Томск. Колесо продолжило движение, совершило столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся за КамАЗом.

Фото: © УМВД по Томской области

«У автомобиля Hyundai отделился двигатель на дорогу, и автомобиль Toyota Vitz, который двигался за автомобилем Hyundai с Новосибирска, в сторону Томска совершил наезд на двигатель. Автомобиль Hyundai продолжил движение и совершил столкновение с грузовым автомобилем Freightliner, который двигался со стороны Томска в сторону Новосибирска», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадала пассажир автомобиля Hyundai.