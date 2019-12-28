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Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 миллиарда долларов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Украинский президент Владимир Зеленский назвал это событие «еще одной победой».

Выплата состоялась в сроки, предусмотренные протоколом по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря, сообщил РИА Новости представитель «Газпрома».

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит газа. Арбитры зачли встречные требования и постановили, что «Газпром» должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Впоследствии эта сумма выросла за счет процентов.

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Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию.

Зеленский назвал действие «Газпрома» «еще одной победой», которая, по его словам, имеет большое значение для страны. Он отметил, что деньги уже поступили на украинские счета.

Вице-премьер Дмитрий Козак посчитал выплату этой компенсации «каплей в море» по сравнению с теми издержками, которые могла понести Москва в противном случае.


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Экономика #Деньги #Недра и ТЭК #Мир #Россия
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Топ комментариев

pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе

sergei2805

не хочу эту рожу больше видеть. праздник себе портить