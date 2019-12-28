Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 миллиарда долларов

«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Украинский президент Владимир Зеленский назвал это событие «еще одной победой».

Выплата состоялась в сроки, предусмотренные протоколом по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря, сообщил РИА Новости представитель «Газпрома».

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит газа. Арбитры зачли встречные требования и постановили, что «Газпром» должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Впоследствии эта сумма выросла за счет процентов.

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Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию.

Зеленский назвал действие «Газпрома» «еще одной победой», которая, по его словам, имеет большое значение для страны. Он отметил, что деньги уже поступили на украинские счета.

Вице-премьер Дмитрий Козак посчитал выплату этой компенсации «каплей в море» по сравнению с теми издержками, которые могла понести Москва в противном случае.