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Букмекеры предупредили о риске закрытия всех контор в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ассоциация букмекерских контор направила письмо уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову, в котором предупредила о риске закрытия пунктов приема ставок в России.

Риск закрытия связан с новым классификатором использования земельных участков, который установило Минэкономразвития. С 1 января 2020 года в нем появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, пишет РБК.

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В целом под угрозой закрытия оказались 98% букмекерских точек. Из-за этого более 20 тысяч сотрудников могут лишиться работы, региональные бюджеты потеряют около пяти миллиардов налогов и страховых взносов, а незаконная игорная деятельность резко возрастет.

С будущего года в России появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать. Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель.

При этом в большинстве регионов такая работа не выполнена. Кроме того, собственники земли должны будут расторгнуть договор с букмекерами и пройти процедуру по изменению статуса участков. Без подобных действий деятельность контор станет нелегальной.

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pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

sergei2805

не хочу эту рожу больше видеть. праздник себе портить

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе