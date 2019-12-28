НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Хранитель времени»

Источник:
Sibnet.ru
80 0

Фильм «Хранитель времени» — настоящий оммаж мировой истории кино, поскольку в приключенческой сказке показывают «Прибытие поезда» братьев Люмьер, а также историю и фильмы Жоржа Мельеса, который является одним из основоположников мирового кинематографа.

28 декабря отмечается международный день кино, в 1895 году в индийском салоне «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок состоялся публичный показ «Синематографа братьев Люмьер», что ознаменовало рождение кинематографа.

«После того, как ловкому и изобретательному Хьюго удается раскрыть секрет таинственного механизма, оставленного его погибшим отцом, он отправляется в путешествие, которое изменит тех, кто его окружает, и приведет в безопасное и прекрасное место, которое он назовет своим домом», — говорится в синопсисе фильма.

Картину снял режиссер Мартин Скорсезе, а главные роли исполнили Эйса Баттерфилд и Хлоя Морец. Фильм-сказка достаточно атмосферный и добрый, создателям удалось донести самую главную идею, что кино — это чудо и волшебство. Рейтинг картины IMDb: 7.50.

Еще по теме
Фильм дня: «Кавказский пленник»
Фильм «Союз спасения» вышел на экраны
Комедия «Холоп» с Биковичем и Бортич выходит в прокат
Фильм дня: «Пекло»
смотреть все
Культгид #Фильм дня #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
•
Букмекеры предупредили о риске закрытия всех контор в России
•
Посол Британии описал Россию тремя словами
•
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
Как это работает
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
•
Крысиные табу: как нельзя встречать Новый год
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Гражданин Германии погиб в ДТП на трассе в Сибири
Сибирь 27.12.2019 18:29
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли на рельсах мертвым
Сибирь 27.12.2019 16:18
Черный лесоруб в Кузбассе заготовил 700 елей на Новый год
Сибирь 27.12.2019 15:44
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
Сибирь 27.12.2019 14:59
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
10444
Село с жителями выставили на продажу в Красноярском крае
4446
Модернизацию Lada 4x4 показали на видео
4224
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
4189
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
•
Букмекеры предупредили о риске закрытия всех контор в России
•
Посол Британии описал Россию тремя словами
•
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
Подробности
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
Сибирь
•
Гражданин Германии погиб в ДТП на трассе в Сибири
•
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли на рельсах мертвым
•
Черный лесоруб в Кузбассе заготовил 700 елей на Новый год
•
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
•
Центр Мешалкина объявил конкурс на реконструкцию второй очереди
•
Морозы ослабеют в Новосибирске
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
77
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Путин назвал свою главную цель
51
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
41
Жириновский предложил возродить в России помещиков
30
Топ комментариев

pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе

sergei2805

не хочу эту рожу больше видеть. праздник себе портить