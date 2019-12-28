Фильм дня: «Хранитель времени»

Фильм «Хранитель времени» — настоящий оммаж мировой истории кино, поскольку в приключенческой сказке показывают «Прибытие поезда» братьев Люмьер, а также историю и фильмы Жоржа Мельеса, который является одним из основоположников мирового кинематографа.

28 декабря отмечается международный день кино, в 1895 году в индийском салоне «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок состоялся публичный показ «Синематографа братьев Люмьер», что ознаменовало рождение кинематографа.

«После того, как ловкому и изобретательному Хьюго удается раскрыть секрет таинственного механизма, оставленного его погибшим отцом, он отправляется в путешествие, которое изменит тех, кто его окружает, и приведет в безопасное и прекрасное место, которое он назовет своим домом», — говорится в синопсисе фильма.

Картину снял режиссер Мартин Скорсезе, а главные роли исполнили Эйса Баттерфилд и Хлоя Морец. Фильм-сказка достаточно атмосферный и добрый, создателям удалось донести самую главную идею, что кино — это чудо и волшебство. Рейтинг картины IMDb: 7.50.