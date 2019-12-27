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Посол Британии описал Россию тремя словами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Британский посол в Москве Лори Бристоу в интервью на странице британского посольства в Facebook описал Россию в трех словах: «энергичная, увлекательная и теплая».

Дипломат, которому предстоит покинуть Россию в январе 2020 года, заявил, что ему будет грустно уезжать. «Если бы завтра мне предложили провести еще четыре года в России, я бы без колебаний сказал да», — сказал Бристоу.

Посол добавил, что больше всего после отъезда из России он будет скучать по тем людям, с которыми здесь познакомился. «Здесь я познакомился с прекрасными друзьями и коллегами», — уточнил он.

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Бристоу подчеркнул, что считает британцев и россиян очень похожими, а также рассказал про самую запоминающуюся поездку по России — путешествие на Камчатку прошлым летом, где он увидел вулканы и медведей

Также дипломат упомянул инцидент в Солсбери, когда были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По его словам, конфликт России и Великобритании, последовавший за отравлением, стал самым сложным моментом за время его работы.

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pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

sergei2805

не хочу эту рожу больше видеть. праздник себе портить

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе