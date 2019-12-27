Группа «Кино» выпустила новый клип на песню «Троллейбус»

Рок-группа «Кино» представила ролик, в котором показана перезапись песни «Троллейбус» из альбома «Начальник Камчатки».

Исполнители легендарного состава заново сыграли композицию, наложенную на оцифрованный голос лидера группы Виктора Цоя, записанный до его трагической гибели в автомобильной аварии в Латвии 15 августа 1990 года.

В записи приняли участие музыканты Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также бас-гитарист Александр Титов и барабанщик проекта «Симфоническое Кино» Олег Шунцов. Песня «Троллейбус» Виктора Цоя входила в несколько альбомов коллектива в разных версиях.

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Музыканты группы «Кино» осенью 2020 года впервые выступят вместе после распада коллектива в 1990 году и смерти Цоя. Планируется, что 31 октября концерт пройдет в Петербурге, а 21 ноября — в Москве.