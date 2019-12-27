Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны.

Документ на заседании Совета безопасности представил вице-премьер Алексей Гордеев, передает РИА Новости. Доктрина продовольственной безопасности — один из основных стратегических документов национальной безопасности страны.

Новая редакция доктрины предусматривает полную самообеспеченность России основными видами сельскохозяйственной продукции, а также повышение доступности качественных пищевых продуктов для россиян.

Доктрина предполагает самостоятельное обеспечение страны основными видами сельскохозяйственной продукции для предупреждения возможных внутренних и внешних рисков, а также предусматривает формирование государственного резерва сырья и продовольствия.