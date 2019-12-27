Lenovo выпустит смартфон для геймеров

Компания Lenovo выпустит игровой смартфон, на это указывает появление на платформе Weibo аккаунта мобильного подразделения Lenovo Legion, предполагают аналитики.

На данный момент корпорация выпускает под брендом Lenovo Legion игровые ноутбуки, пишет CNMO. Эксперты предположили, что релиз первого смартфона Lenovo для геймеров состоится в начале 2020 года.



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Аппарат может быть представлен на январской выставке CES 2020 или февральской конференции MWC 2020, однако его характеристики пока остаются неизвестными. Кроме этого, пока неясно, насколько серьезно Lenovo делает ставку на новое направление.

Смартфоны для геймеров обычно отличаются высокой производительностью и большой автономностью. При этом такие устройства также ориентированы на широкого потребителя.