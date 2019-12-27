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Lenovo выпустит смартфон для геймеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © K?rlis Dambr?ns

Компания Lenovo выпустит игровой смартфон, на это указывает появление на платформе Weibo аккаунта мобильного подразделения Lenovo Legion, предполагают аналитики.

На данный момент корпорация выпускает под брендом Lenovo Legion игровые ноутбуки, пишет CNMO. Эксперты предположили, что релиз первого смартфона Lenovo для геймеров состоится в начале 2020 года.

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Аппарат может быть представлен на январской выставке CES 2020 или февральской конференции MWC 2020, однако его характеристики пока остаются неизвестными. Кроме этого, пока неясно, насколько серьезно Lenovo делает ставку на новое направление.

Смартфоны для геймеров обычно отличаются высокой производительностью и большой автономностью. При этом такие устройства также ориентированы на широкого потребителя.

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pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

sergei2805

не хочу эту рожу больше видеть. праздник себе портить

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе