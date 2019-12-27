Гражданин Германии погиб в ДТП на трассе в Сибири

Один гражданин Германии погиб и трое пострадали в ДТП. Авария произошла на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области, сообщила пресс-служба областного МВД.

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Столкновение грузовика Freightliner и микроавтобуса Toyota Hiace произошло сегодня около 7.45 по местному времени (2.45 мск) в районе 33 километра трассы Р-258 «Байкал». По словам водителя большегруза, 56-летнего жителя города Челябинска, у его автомобиля отказали тормоза.

Как выяснилось, в микроавтобусе находились граждане Германии. В результате ДТП трое один погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Медицинская помощь также пробовалось гражданину России, находившемуся в Toyota Hiace.

Россиянин и двое граждан Германии госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на данные областного Минздрава.