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Самолет МС-21 с российским двигателем сертифицируют через два года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 может получить сертификат уже в 2022 году, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Инженеры Иркутского авиационного завода (филиал ПАО «Корпорация «Иркут») завершили сборку фюзеляжа самолета МС-21-300 в декабре. Первые опытные образцы МС-21 получили американские двигатели PW1400G.

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По словам Слюсаря, сертификаты на российские двигатели производители получили в прошлом году. В 2020 году лайнер должен пройти испытания с отечественными двигателями.

«Мы установим на него два российских двигателя и начнем программу испытаний. Всего порядка 400 полетов предусмотрено. В 2022 году, я надеюсь, мы будем иметь сертификат на российский самолет с российским двигателем ПД-14», — цитирует «Россия 24» Слюсаря.

МС-21 — ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Его основным конкурентом считался китайский Comac C919. Но МС-21 сможет конкурировать как с Boeing, так и с Airbus. Серийное производство МС-21 планируют начать в 2021 году. Одним из основных эксплуатантов лайнера станет авиакомпания «Аэрофлот».

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