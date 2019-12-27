Шойгу доложил Путину о заступлении на дежурство «Авангарда»

Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу утром впервые заступил на боевое дежурство, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10.00 мск 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард"», — говорится в сообщении.

Путин представил комплекс «Авангард» наряду с другими новейшими системами российского оружия в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Первым этот комплекс получит полк в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области.

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«Авангард», — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года.

Боевой блок комплекса способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.







