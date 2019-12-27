Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли на рельсах мертвым

Житель Омска, который в декабре в соцсетях заявил том, что сотрудники силового ведомства ему якобы подбросили наркотики, погиб под колесами поезда. В деталях происшествия на железной дороге разбираются следователи, сообщила Sibnet.ru старший помощник руководителя Западно-Сибирского управлении на транспорте СК России Наталья Чернакова.

О происшествии рассказал депутат Омского горсовета, член партии КПРФ Дмитрий Петренко в своем Telegram-канале. По его словам, молодой человек в декабре распространил в соцсетях видео, где заявил, что сотрудники правоохранительных органов подбросили ему наркотики.

В четверг его нашли в районе железнодорожных путей мертвым. По словам депутата, на шее погибшего был виден четкий разрез по шее. После депутат, вместе с адвокатом погибшего и его отцом доехали до места происшествия.

«Крови практически не было. Белый снег и даже нет совсем следов, где, по версии полиции, Дмитрий сел на рельсы. Любой здравомыслящий знает разницу между разрезанием живого и метрового человека... Из живого артериальная кровь будет бить фонтаном, особенно в таких обстоятельствах с поездом», — цитирует «Новый Омск» Петренко.

Родственники посчитали версию о суициде парня неправдоподобной, добавил депутат. В Западно-Сибирском управлении на транспорте СК России сообщили Sibnet.ru, что по факту происшествия проводится проверка.

«Доследственная проверка проводится по факту травмирования молодого человек подвижным составом. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщила Чернакова.