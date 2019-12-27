НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли на рельсах мертвым

Источник:
Sibnet.ru
266 0

Житель Омска, который в декабре в соцсетях заявил том, что сотрудники силового ведомства ему якобы подбросили наркотики, погиб под колесами поезда. В деталях происшествия на железной дороге разбираются следователи, сообщила Sibnet.ru старший помощник руководителя Западно-Сибирского управлении на транспорте СК России Наталья Чернакова.

О происшествии рассказал депутат Омского горсовета, член партии КПРФ Дмитрий Петренко в своем Telegram-канале. По его словам, молодой человек в декабре распространил в соцсетях видео, где заявил, что сотрудники правоохранительных органов подбросили ему наркотики.

В четверг его нашли в районе железнодорожных путей мертвым. По словам депутата, на шее погибшего был виден четкий разрез по шее. После депутат, вместе с адвокатом погибшего и его отцом доехали до места происшествия.

«Крови практически не было. Белый снег и даже нет совсем следов, где, по версии полиции, Дмитрий сел на рельсы. Любой здравомыслящий знает разницу между разрезанием живого и метрового человека... Из живого артериальная кровь будет бить фонтаном, особенно в таких обстоятельствах с поездом», — цитирует «Новый Омск» Петренко.

Родственники посчитали версию о суициде парня неправдоподобной, добавил депутат. В Западно-Сибирском управлении на транспорте СК России сообщили Sibnet.ru, что по факту происшествия проводится проверка.

«Доследственная проверка проводится по факту травмирования молодого человек подвижным составом. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщила Чернакова.

Еще по теме
«Нива» с людьми провалилась под лед Красноярского водохранилища
Подсчитано количество погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате
Опубликованы фото и видео с места авиакастрофы в Казахстане
Пассажирский самолет разбился в аэропорту Алма-Аты
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
•
Подсчитано количество погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате
•
Росстат предсказал убыль населения России в течение 16 лет
•
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
Подробности
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
Как это работает
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
•
Крысиные табу: как нельзя встречать Новый год
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли на рельсах мертвым
Сибирь 27.12.2019 16:18
Черный лесоруб в Кузбассе заготовил 700 елей на Новый год
Сибирь 27.12.2019 15:44
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
Сибирь 27.12.2019 14:59
Центр Мешалкина объявил конкурс на реконструкцию второй очереди
Сибирь 27.12.2019 14:46
Самое популярное
Обнаружилось предсказание Ванги на 2020 год
4257
Село с жителями выставили на продажу в Красноярском крае
4206
Модернизацию Lada 4x4 показали на видео
4038
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
4018
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
•
Подсчитано количество погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате
•
Росстат предсказал убыль населения России в течение 16 лет
•
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
Подробности
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
Сибирь
•
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли на рельсах мертвым
•
Черный лесоруб в Кузбассе заготовил 700 елей на Новый год
•
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
•
Центр Мешалкина объявил конкурс на реконструкцию второй очереди
•
Морозы ослабеют в Новосибирске
•
Герои самой грустной вечеринки отказались от грамот за любовь к труду
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
76
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
51
Путин назвал свою главную цель
51
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
41
Топ комментариев

pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Jameson

Окей, ано только если Жирик и его дети пойдут в холопы или батраки. Да, в крепостные. В селе не осталось...

Wojnar

Совсем не отменят, иначе придется отменить 22% от начисленной зарплаты - а это такая классная кормушка!А...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

great_america

Голимая пропаганда. Повышение цен главное событие для россиян.