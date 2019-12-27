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Черный лесоруб в Кузбассе заготовил 700 елей на Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД России по Кемеровской области

Молодой человек, незаконно срубивший 700 новогодних елей в Кемеровской области, стал фигурантом уголовного дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспекторы ГИБДД в Гурьевском районе установили грузовой автомобиль, в котором обнаружили несколько десятков хвойных деревьев без сопроводительных документов. Водитель пояснил, что приобрел их у жителя города Салаира.

Расследование вывело полицейских на 22-летнего местного жителя. По предварительной информации он заготовил более 700 новогодних елей, которые собирался продать.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Наказание варьируется от штрафа в 1 миллион рублей до семи лет лишения свободы.

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Топ комментариев

pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Jameson

Окей, ано только если Жирик и его дети пойдут в холопы или батраки. Да, в крепостные. В селе не осталось...

Wojnar

Совсем не отменят, иначе придется отменить 22% от начисленной зарплаты - а это такая классная кормушка!А...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

great_america

Голимая пропаганда. Повышение цен главное событие для россиян.