Черный лесоруб в Кузбассе заготовил 700 елей на Новый год

Молодой человек, незаконно срубивший 700 новогодних елей в Кемеровской области, стал фигурантом уголовного дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспекторы ГИБДД в Гурьевском районе установили грузовой автомобиль, в котором обнаружили несколько десятков хвойных деревьев без сопроводительных документов. Водитель пояснил, что приобрел их у жителя города Салаира.

Расследование вывело полицейских на 22-летнего местного жителя. По предварительной информации он заготовил более 700 новогодних елей, которые собирался продать.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Наказание варьируется от штрафа в 1 миллион рублей до семи лет лишения свободы.