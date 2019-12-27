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Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © сайт ОАО "Газпром"

Российские и украинские власти договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января 2020 года, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам», — приводит РИА Новости слова Новака.

Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря. Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор по бронированию мощностей для транспортировки.

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В «Нафтогазе» считают, что отказ от исков к России — это риск. Между тем, Москва, в отличие от Киева, никогда не нарушала своих обязательств, отметил политолог Юрий Светов.

Предполагается, что в следующем году будут забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.

Что касается урегулирования юридических разногласий, то «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

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Экономика #Недра и ТЭК #Мир #Россия
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pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Jameson

Окей, ано только если Жирик и его дети пойдут в холопы или батраки. Да, в крепостные. В селе не осталось...

Wojnar

Совсем не отменят, иначе придется отменить 22% от начисленной зарплаты - а это такая классная кормушка!А...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

great_america

Голимая пропаганда. Повышение цен главное событие для россиян.