Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом

Муниципальные депутаты из Омской области попросили президента не обращаться к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, так как народные избранники «напрягаются» во время речи Путина, сообщила депутат из деревни Верхний Карбуш Ирина Дроздова.

Свои требования Дроздова заявили во время одиночных пикетов в центре Омска. Они и другие участники акции уверены, что традиционное поздравление главы государства уже не радует россиян.

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К пикетам присоединились депутаты из других районов области. Представитель Троицкого сельского поселения Антон Николаев, объяснил, что не хочет слышать поздравления от президента из-за последних реформ, одобренных Путиным: увеличение НДС, стоимости ГСМ, рост тарифов ЖКХ и пенсионную реформу.

«Когда он начинает нас поздравлять, мы напрягаемся и думаем: какие подарки Владимир Путин преподнесет россиянам в наступающем году? И выживем ли мы после их получения?» — цитирует Дроздову «Сибирь. Реалии».

Каждый год глава государства за пять минут до Нового года обращается к россиянам с традиционным поздравлением.