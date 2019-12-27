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Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Взлет дальнего бомбардировщика ВКС России Ту-22М3 удивил западных экспертов, которые обратили внимание на работу двигателей российского самолета.

Видео взлета бомбардировщика RF-34050 было снято на испытательном аэродроме ЛИИ имени Громова под Москвой. Аналитики обратили внимание на необычный цвет пламени, вырывающегося из сопел, а также продолжительность форсажа.

Отмечается, что в ролике показана с беспрецедентной детализацией последовательность зажигания форсажной камеры, пишет портал The Aviationist. На видео заметно синее пламя из сопел — его цвет означает, что все впрыскиваемое топливо сгорает до выхода из сопел.

«Такой цвет обусловлен конструкцией двигателя и способом впрыска. Западные самолеты взлетают с оранжевым пламенем из-за несгоревших частиц углерода в выхлопе», — отмечается в статье.

Также указывается, что бомбардировщик в кадре необычно долго сохраняет форсажный режим после взлета. Особенно это нехарактерно для тяжелых бомбардировщиков, экипаж которых обычно снижает тягу после отрыва от земли для экономии топлива.

Высоту на форсаже набирают только истребители из состава дежурных сил ПВО. В материале подчеркивается, что Ту-22М3 способен на маневры, которые считаются невозможными для тяжелого бомбардировщика.

Ту-22М3 — сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла, по ряду параметров он считается лучшим в мире. В первую очередь самолет предназначен для противоборства с авианосными ударными группами ВМС блока НАТО.

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