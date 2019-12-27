Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов

Взлет дальнего бомбардировщика ВКС России Ту-22М3 удивил западных экспертов, которые обратили внимание на работу двигателей российского самолета.

Видео взлета бомбардировщика RF-34050 было снято на испытательном аэродроме ЛИИ имени Громова под Москвой. Аналитики обратили внимание на необычный цвет пламени, вырывающегося из сопел, а также продолжительность форсажа.

Отмечается, что в ролике показана с беспрецедентной детализацией последовательность зажигания форсажной камеры, пишет портал The Aviationist. На видео заметно синее пламя из сопел — его цвет означает, что все впрыскиваемое топливо сгорает до выхода из сопел.

«Такой цвет обусловлен конструкцией двигателя и способом впрыска. Западные самолеты взлетают с оранжевым пламенем из-за несгоревших частиц углерода в выхлопе», — отмечается в статье.

Также указывается, что бомбардировщик в кадре необычно долго сохраняет форсажный режим после взлета. Особенно это нехарактерно для тяжелых бомбардировщиков, экипаж которых обычно снижает тягу после отрыва от земли для экономии топлива.

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Высоту на форсаже набирают только истребители из состава дежурных сил ПВО. В материале подчеркивается, что Ту-22М3 способен на маневры, которые считаются невозможными для тяжелого бомбардировщика.

Ту-22М3 — сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла, по ряду параметров он считается лучшим в мире. В первую очередь самолет предназначен для противоборства с авианосными ударными группами ВМС блока НАТО.