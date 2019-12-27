Новосибирский Центр Мешалкина объявил конкурс на реконструкцию второй очереди, начальная стоимость контракта 212 миллионов рублей, сообщается на портале Госзакупок.

Вторая очередь предполагает реконструкцию радиологического корпуса и цокольного этажа правого крыла главного корпуса под гибридную операционную нейрохирургического и онкологического профиля. А также строительство двух новых восьмиэтажных лечебных корпусов.

Подрядчик должен будет выполнить проектные и изыскательские работы реконструкции второй очереди клиники Мешалкина. Начальная стоимость контракта 212 миллионов рублей. Победитель будет определен 6 февраля 2020 года. Здание должны будут ввести в эксплуатацию к 2024 году.

Реконструкция позволит учреждению увеличить число пациентов на 1,4 тысяч до 23,2 тысячи человек. Это позволит почти на четверть увеличить объем оказания медпомощи пациентам с онкологией.

На реконструкцию второй очереди клиники Мешалкина правительство РФ выделит с 2019 по 2023 годы около 7,8 миллиарда рублей.