Морозы ослабеют в Новосибирске

Фото: © Sibnet.ru
Морозы ослабеют к понедельнику в Новосибирске, с каждым днем
будет становится теплее, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского
Гидрометцентра Ренад Ягудин.
«Произошло вторжение арктического антициклона. Морозная погода
в субботу сохранится, температура воздуха ночью составит 29-34 градуса, днем
24-29 градусов мороза», — сообщил синоптик.
По его словам, с воскресенья антициклон будет отступать. Морозы
начнут ослабевать. В воскресенье ночью температура воздуха составит 22-27
градусов мороза, днем до 12-17 градусов.
«Повышение температуры продолжится 30 декабря: снегопады и
более свежий ветер. Будет 12-17 градусов мороза ночью, днем 4-9 градусов мороза»,
— сказал Ягудин.