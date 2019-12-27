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Морозы ослабеют в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозы ослабеют к понедельнику в Новосибирске, с каждым днем будет становится теплее, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Произошло вторжение арктического антициклона. Морозная погода в субботу сохранится, температура воздуха ночью составит 29-34 градуса, днем 24-29 градусов мороза», — сообщил синоптик.  

По его словам, с воскресенья антициклон будет отступать. Морозы начнут ослабевать. В воскресенье ночью температура воздуха составит 22-27 градусов мороза, днем до 12-17 градусов.  

«Повышение температуры продолжится 30 декабря: снегопады и более свежий ветер. Будет 12-17 градусов мороза ночью, днем 4-9 градусов мороза», — сказал Ягудин.

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pilot995

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колобок11

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