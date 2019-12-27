Герои самой грустной вечеринки отказались от грамот за любовь к труду

Депутат Красноярского горсовета предложил наградить артистов «самой грустной вечеринки», а сами герои попросили их не беспокоить, не создавать «театр абсурда», так как для них выступления норма, а не подвиг.

Видео красноярской грустной вечеринки в парке Универсиады, который находится на площади перед Большим концертным залом и островом Татышев, стало мемом. На сцене зажигательно танцуют аниматоры в костюмах свиньи, собаки и слона. Но в парке в этот момент ни души.

Депутат Горсовета Роман Крастелёв обратился МАУ Красноярска «Центр реализации социальных проектов» с просьбой прояснить сколько средств израсходовано на проведение «самой грустной вечеринки».

Он также предложил представить артистов, исполняющих роли свинки, собаки и слоника к награждению в Красноярский городской Совет депутатов за большой вклад в формирование культурного кода и спортивного образа Красноярска, а также за искреннюю любовь к профессии.

«Мы не делаем показных и никому не нужных праздников, а работаем по договору! Так как это коммерческий проект! Я, как руководитель "Шоу-Банды", заявляю, что мы не хотим участвовать в этом театре абсурда! И рада, что мои люди, мои актеры, которые добросовестно выполняют задачу, поставленную заказчиком, тоже понимают весь реальный трагизм этой ситуации», — написала на странице в Facebook руководитель компании Яна Потехина.

По ее словам, на пике популярности Грустной вечеринки, готова организовать что-то смешное и креативное.

«Считаю бессмысленным отвечать на одни и те же вопросы — расстроились ли мы, что у нас не было зрителей!? И совершенно не вижу смысла в награждении моих людей бессмысленными грамотами. Поверьте, хорошо выполнять свою работу это не подвиг! Это норма! Надеюсь, что городские власти дадут нам площадку, а СМИ помогут позвать людей и мы сделаем вместе по-настоящему доброе дело», — написала Потехина.