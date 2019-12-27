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Создание космонавтов-киборгов решит проблему с полетом на Марс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Организм космонавтов стоит «модифицировать», чтобы они смогли пережить пилотируемый полет на Марс в условиях радиации, например, пролечить области мозга и заменить хрусталики на искусственные, такие идеи высказал ученый из Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

«Человечество живет на Земле и беззащитно против тяжелых заряженных частиц. Надо как-то "модифицировать" космонавта для межпланетных полетов. Обсуждаются самые разные идеи, одна из них — киборгизация», — сказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Шуршаков в интервью РИА Новости.

По словам ученого, в космосе из-за радиации возникает риск развития катаракты. »Почему бы космонавту перед полетом не заменить хрусталик на искусственный? Я понимаю, что он здоровый. А если ослепнет по пути на Марс?» — пояснил он.

Космонавту также можно заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера. «Что-то космонавту сделали с глазами, что-то с мозгом — и вот он уже лучше готов к межпланетному полету», — отметил Шуршаков.

По его мнению, у космонавта надо брать образцы крови для выяснения индивидуальной чувствительности к радиации, но сейчас этого не делается. Также можно погружать космонавта в летаргический сон или использовать таблетки-радиопротекторы.

«Радиацию называют основным барьером для пилотируемого полета на Марс и, чтобы его преодолеть, надо идти всевозможными путями», — подчеркнул ученый.

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