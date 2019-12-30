Юмор и музыка: что покажут на ТВ в новогоднюю ночь

Федеральные телеканалы в новогоднюю ночь 2020 года решили обойтись без экспериментов и повторить испытанный рецепт успеха, они будут транслировать музыкальные и юмористические концерты, отечественную киноклассику, а также покажут премьеры новых фильмов.

Первый канал

Главной программой канала будет «Новогодняя ночь на Первом». Это театрализованный концерт, где российские певцы исполнят свои хиты на фоне московских достопримечательностей. Зрители услышат песню «Смотри» в исполнении Полины Гагариной на фоне внушительных башен Москва-Сити, а София Ротару заглянет в ресторан «Московское небо» на ВДНХ.

Зрителям в новогоднюю ночь на Первом составят компанию Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Григорий Лепс, Дима Билан, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Лариса Долину. За новогодние шутки и анекдоты будут ответственны Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Лариса Гузеева, Дмитрий Борисов, Александр Гордон, Юлия Барановская и другие. Программа стартует в 22.30, прервется в 23.55 на обращение Владимира Путина и продолжится в полночь.

Фото: © Первый канал

В течение дня на Первом покажут традиционные и многократно проверенные фильмы-хиты: «Карнавальная ночь» (10.40), «Москва слезам не верит» (первая серия в 14.00, вторая — в 15.15), «Служебный роман» (17.10), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (19.40), «Иван Васильевич меняет профессию» (21.00).

«Россия 1»

Не отходя от традиций, «Россия 1» подготовила для зрителей «Новогодний парад звезд», который стартует на канале в 22.50, и «Новогодний голубой огонек-2020» (начнется в полночь после обращения президента). Традиционно зрители увидят самых популярных звезд российского шоу-бизнеса, который исполнят любимые хиты про праздник и не только, а вести шоу будут не менее знакомые зрителям Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Анна Ковальчук, Андрей Малахов, Николай Басков, Наталья Медведева.

Фото: © «Россия 1»

Днем 31 декабря по «России 2» будут транслировать советские фильмы: «Девчата» в 12.00, «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» в 14.20, «Бриллиантовая рука» в 16.15, «Джентльмены удачи» в 18.05, также новогодним подарком для зрителей станет показ фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» (19.30). Картину впервые покажут в отреставрированном варианте.

НТВ

Канал будет развлекать телезрителей программой «Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса». На квартирнике соберутся Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Леонид Агутин, Андрей Макаревич, Александр Розенбаум, Валерия, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Noize MC, «БИ-2», «Сплин», Animal Джаz и другие.

Подарком для зрителей НТВ станет выступление Николая Носкова — это первое появление на сцене артиста после тяжелой болезни. Квартирник начнется на НТВ в 23.00, за пять минут до боя курантов прервется новогодним поздравлением президента, и продолжится в полночь.

Фото: © НТВ

Также в течение 31 декабря НТВ будет показывать многосерийную комедию «Форс мажор» с Павлом Прилучным. А в 19.10 состоится премьера новогоднего мюзикла из композиций на стихи Михаила Гуцириева «1001 ночь, или Территория любви», в проекте приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Игорь Крутой, Валерия, Лолита, группы «Фабрика», «Иванушки International» и другие звезды шоу-бизнеса.

СТС

Канал СТС выложит перед зрителями свой главный козырь и покажет в новогоднюю ночь шоу «Уральские пельмени». При этом в последние часы уходящего года покажут самый свежий выпуск комедийного шоу, но подробности и тематику премьерного выпуска канал не сообщает.

Фото: © СТС

Прошлогодние выпуски шоу «Уральских пельменей» будут идти по СТС в течение всего дня — с 7.30, а закончится «пельменный день» в 6.00 следующего дня.

ТНТ

Главное новогоднее шоу на ТНТ в этом году изменит правила — вместо «Караоке-Star» зрители встретят Новый год вместе с резидентами Comedy Club. Создатели шоу пообещали уютную атмосферу и много-много юмора. Comedy Club начнется в 23.00 и продолжится после новогоднего обращения президента.

Фото: © ТНТ

Смешить россиян канал планирует весь день— с вечера зрители увидят только премьеры праздничных шоу: «Где логика?» с Мигелем, Тимуром Батрутдиновым, Сергеем Лазаревым и Александром Гудковым (18.00), шоу Comedy Woman (19.00). В 20.00 стартует праздничная «Импровизация» с певицей Еленой Темниковой и резидентом Comedy Club Ильей Соболевым, в 21.00 шоу «Студия СОЮЗ», а в 22.00 — выпуск шоу «Однажды в России».