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«Нива» с людьми провалилась под лед Красноярского водохранилища

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автомобиль Chevrolet Niva частично провалился под лед на Красноярском водохранилище, троих людей вытащили спасатели, сообщает краевое учреждение «Спасатель».

В районе горы Туран на Красноярском водохранилище провалился автомобиль Chevrolet Niva «в связи с промоинами льда». Отрезанными от земли оказалось три человека. Спасатели эвакуировали пострадавших на берег.

В этом месте выезд на лед был запрещен, так как лед тонкий. В крае открыты 38 ледовых переправ, но, видимо, в данном случае водитель решил срезать.

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