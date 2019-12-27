«Нива» с людьми провалилась под лед Красноярского водохранилища

Автомобиль Chevrolet Niva частично провалился под лед на Красноярском водохранилище, троих людей вытащили спасатели, сообщает краевое учреждение «Спасатель».

В районе горы Туран на Красноярском водохранилище провалился автомобиль Chevrolet Niva «в связи с промоинами льда». Отрезанными от земли оказалось три человека. Спасатели эвакуировали пострадавших на берег.

В этом месте выезд на лед был запрещен, так как лед тонкий. В крае открыты 38 ледовых переправ, но, видимо, в данном случае водитель решил срезать.